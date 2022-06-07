04:36
7 Июня 2022 18:08
Казахстанец стал победителем Кубка Европы по триатлону в Польше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победитель определился в забеге на 5 км, после упорных состязаний в плавании и велогонке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
В польском городе Жешуве прошел Кубок Европы по триатлону среди юниоров.
В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из 10 стран мира. Среди них трое наших атлетов: Александр Тен, Егор Крупяков и Данил Породнов.
Первым к финишу пришел казахстанец Александр Тен, показав время 00:59:51.
Егор Крупяков занял 14 место (01:02:05), Данил Породнов – 16 место (01:02:26).
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