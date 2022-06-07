7 Июня 2022 18:08

Казахстанец стал победителем Кубка Европы по триатлону в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победитель определился в забеге на 5 км, после упорных состязаний в плавании и велогонке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В польском городе Жешуве прошел Кубок Европы по триатлону среди юниоров.

В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из 10 стран мира. Среди них трое наших атлетов: Александр Тен, Егор Крупяков и Данил Породнов.

Первым к финишу пришел казахстанец Александр Тен, показав время 00:59:51.

Егор Крупяков занял 14 место (01:02:05), Данил Породнов – 16 место (01:02:26).