Казахстанец стал победителем этапа Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Дмитрий Патанин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 14.550 балла, что и принесло ему победу.

Второе место занял Адем Асил из Турции - 14.300. Тан Чиа-Хуг (Тайбэй) финишировал третьим - 14.250.

Фото: Olympic.kz.