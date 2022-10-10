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    01:37, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец стал победителем этапа Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Дмитрий Патанин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 14.550 балла, что и принесло ему победу.

    Второе место занял Адем Асил из Турции - 14.300. Тан Чиа-Хуг (Тайбэй) финишировал третьим - 14.250.

    Фото: Olympic.kz.

    Теги:
    Гимнастика Спорт
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