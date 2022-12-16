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Казахстанец стал победителем этапа Кубка мира по парабиатлону

16 Декабря 2022, 21:41
Казахстанец стал победителем этапа Кубка мира по парабиатлону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Финляндии Ербол Хамитов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по парабиатлону, преодолев дистанцию 10 км за 32:37.0 секунд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК.

Вторым финишировал украинец Тарас Рад (33:41,6), третьим украинец Александр Алексик (33:50,7). Победа Ербола стала первой золотой медалью в истории Казахстана на этапе Кубка мира.

Этап Кубка мира по паралыжам гонкам и парабиатлону проходит в городе Вуакатти с 7 по 19 декабря. На соревнованиях ранее Ербол завоевал «серебро» на дистанции 5 км по пара лыжам гонкам и «бронзу» на дистанции 10 км, а Александр Герлиц стал бронзовым призером по пара биатлону на дистанции 12,5 км.


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