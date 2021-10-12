Казахстанец стал обладателем гран-при ХI Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане стали известны имена лауреатов - победителей XI Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония награждения прошла в театре оперы и балета «Астана Опера» в Нур-Султане.

В церемонии награждения приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Оралов, заместитель акима столицы Асхат Оралов, а также члены жюри Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой. Поддержку проведению конкурса оказали компании «Samruk kazyna», «Samruk-kazyna trust».

Обладателями третьего места стали Дарига Мусаева из Нур-Султана, Ораз Мухамедияров из Алматы и Алтынбек Абильда.

Второе место заняли Улпан Аубакирова, Азиза Мухамедова из Ташкента, Асель Аубакирова из Алматы.

Первого места удостоились Де-Рель Габриел из Москвы, Отабек Назиров из Ташкента, Алихан Зейнолла из Нур-Султана.

Дипломантами конкурса стали Евгения Красилова, Талгат Аллабиринов, Данияр Долотбаков, Мария Медетова и Абылай Бекен.

Заветный гран-при конкурса завоевал 24-летний Динмухамед Кошкинбаев из Алматы.

В беседе с журналистами он рассказал, как попал на песенный конкурс.

«Приехал из Алматы. Два года назад этот конкурс проходил в Алматы. Тогда я принял в нем участие, но не прошёл первый этап. Потом усиленно готовился снова к конкурсу и в этом году принял участие. Моим преподавателем является Танагуль Бекназарова. На первом этапе нужно было исполнить четыре произведения. А на втором этапе - два произведения. Из народных песен исполнил «Сұрша қыз» и романс Сыдыка Мухамеджанова на слова великого Абая «Жарқ етпес қара көңілім». По оценке жюри стал обладателем гран-при», - сказал оперный певец.

Динмухамед вырос на песнях известной народной артистки Бибигуль Тулегеновой.

«В творчестве Бибигуль Тулегеновой мне нравится все. Во-первых, ее голос. Скоро ей исполнится 92 года, но два года назад, услышав ее голос, прослезился. У неё очень звонкий голос. Я очень уважаю творчество нашей любимой, легендарной Бибигуль Тулегеновой. Мы выросли на ее песнях. Для меня особое достижение выступать на этом конкурсе», - отметил победитель конкурса.

Бибигуль Тулегенова высоко оценила талант Динмухамеда Кошкинбаева.

«Кошкинбаеву Бог дал прекрасный голос. У него очень ровно звучал и верхний, и средний и нижний регистр. Может, музыкально он сыроват, но, по крайней мере, он с первого прослушивания шёл выше всех. Все члены жюри, не договариваясь, поставили ему высокую оценку. Считаю, что он эту оценку заслужил», - отметила оперная певица Бибигуль Ахметовна.

Также от имени директора театра оперы и балета «Астана Опера» Галым Ахмедьяров вручил особые сертификаты для повышения профессионализма Асель Аубакировой и Динмухамеду Кошкинбаеву.