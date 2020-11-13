Казахстанец стал четвертым на Кубке мира по тяжелой атлетике

ЛИМА. КАЗИНФОРМ - В Лиме продолжается юношеский Кубок мира по тяжелой атлетике в формате online, организованный Федерацией тяжелой атлетики Перу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Во второй соревновательный день турнира за медаль боролись представители в весовой категории до 61 кг среди юношей. Казахстан на этом соревновании представлял Азамат Толеген. По итогам выступления, казахстанский тяжелоатлет завоевал четвертое место с результатом в сумме двоеборья 249 кг. (108+141).

Добавим, что в первый день соревнований золотую медаль турнира в актив команды Казахстана принес Аблай Ауелханов.