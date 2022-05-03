3 Мая 2022 08:57

Казахстанец стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет, передает МИА «Казинформ».

«Только что завершился последний тур в рамках турнира World Youth Rapid Championships 2022 Open до 18 лет, где наш воспитанник, мастер ФИДЕ (FM) Ногербек Казыбек занял первое место и стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет», - сообщил Центральный шахматный клуб в Instagram .

Турнир проходил на греческом острове Родос 1-2 мая.