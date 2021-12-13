Казахстанец стал чемпионом мира по паратхэквондо

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 35-летний Малик Мукашев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, паратхэквондист из Аксая Малик Мукашев в очередной раз завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Он выступал в весе 80 килограммов, первым его соперником был спортсмен из Турции, над которым Малик одержал уверенную победу. В финале казахстанец встретился с паратхэквондистом из России, и победил его со счетам 41:39.

Малик Мукашев седьмой год выступает на международных аренах, его лучшим результатом было пятое место. В этом году спортсмен одержал победу в первенствах Азии, Европы, в спартакиадах Казахстана, и вот теперь его копилка пополнилась четвертой золотой медалью.

На сегодня Малик Мукашев является членом республиканской сборной по паратхэквондо, старшим тренером Бурлинского района среди людей с ограниченными возможностями по разным видам спорта. К этим званиям теперь добавилось и новое – мастер спорта международного класса, присвоенное Приказом Комитета по спорту и физической культуре Министерства культуры и спорта РК.