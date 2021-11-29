Казахстанец стал чемпионом мира по парапауэрлифтингу

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен, победитель Паралимпийских игр Токио-2020 Давид Дегтярев стал чемпионом мира по парапауэрлифтингу среди мужчин до 54 кг, подняв штангу весом 178 кг. Второе место занял спортсмен из Китая Ян Джинглан (172 кг) и третье место завоевал спортсмен из Египта Абделмажид Таха (161 кг), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по связям с общественностью Национального Паралимпийского Комитета РК.

«Я очень рад и доволен своим результатом. Мы провели хорошую подготовку перед чемпионатом мира. После Токио-2020 я успел отдохнуть и набраться сил. В первом раунде поднял 175 кг, во втором раунде 178 кг и в третьем поднял 186 кг, но последний вес не засчитали по техническим причинам. Хочу выразить благодарность тренеру, семье, друзьям, Национальному Паралимпийскому Комитету РК и всему народу Казахстана за поддержку и веру в меня», - поделился своими эмоциями чемпион.

Напомним, что чемпионат мира по парапауэрлифтингу проходит с 27 ноября по 6 декабря 2021 года в г. Тбилиси (Грузия). В нем принимают участие более 400 спортсменов из 68 стран мира. Честь Казахстана защищают 26 паралимпийцев, из них 6 спортсменов принимают участие в чемпионате мира по парапауэрлифтингу среди юниоров.



