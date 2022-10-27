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    18:52, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец стал чемпионом мира по параармрестлингу во второй раз

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский спортсмен Никита Ермаков второй раз выиграл в чемпионате мира по параармрестлингу. Первенство прошло в Анталье (Турция), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В состязаниях приняли участие более 2,5 тысячи спортсменов из 54 стран. Карагандинец боролся в категории 55 килограммов. В итоге Никита Ермаков занял первое место на правой руке и второе – на левой.

    «На чемпионат мира, конечно, приехали самые сильные спортсмены. Особенно из Армении, Германии, Индии, Кыргызстана и Украины. Очень рад, что мне удалось победить таких достойных соперников», – сказал чемпион.

    Тренирует силача Руслан Туспеков.

    Предыдущую золотую медаль Никита Ермаков завоевал на чемпионате мира в Бухаресте.



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