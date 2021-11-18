+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -6 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи

18 Ноября 2021 20:25
Поделиться:
Казахстанец стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гвардеец Нияз Зубаиров стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Военного института Национальной гвардии РК.

Новости по теме
Супертяж Иван Дычко получил соперника с 36 победами на бой в Нур-Султане
Непобежденный казахстанский боксер проведет бой за титул WBO Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана перед Евро-22 Около 100 детей бесплатно посещают спортивную секцию в Мунайлинском районе

С 14 по 18 ноября 2021 года во Дворце спорта «Локомотив» города Харькова (Украина) прошел чемпионат мира по панкратиону. Участниками стали более 400 спортсменов из 20 стран мира.

В составе сборной команды Республики Казахстан по панкратиону выступил курсант 1 курса Военного института Национальной гвардии Нияз Зубаиров.

В ходе турнира он уверенно одолел спортсменов из Венгрии, Беларуси и Украины. По итогам соревнования в весовой категории до 100 кг курсант 1 курса Военного института Нияз Зубаиров стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи, подтвердив норматив мастера спорта.

Панкратион – это возрожденный вид спорта. Он считается прародителем популярных смешанных боевых искусств ММА, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других единоборств.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Супертяж Иван Дычко получил соперника с 36 победами на бой в Нур-Султане
Непобежденный казахстанский боксер проведет бой за титул WBO
Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана перед Евро-22
Около 100 детей бесплатно посещают спортивную секцию в Мунайлинском районе
Популярное
1 Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
2 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
3 Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
4 Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
5 Ущерб от урагана начали подсчитывать в Таразе
6 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Читайте также
Победителей и призеров ЧМ по боксу наградили в Алматы
Супертяж Иван Дычко получил соперника с 36 победами на бой в Нур-Султане
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
Ущерб от урагана начали подсчитывать в Таразе
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив