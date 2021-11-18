Казахстанец стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гвардеец Нияз Зубаиров стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Военного института Национальной гвардии РК.

С 14 по 18 ноября 2021 года во Дворце спорта «Локомотив» города Харькова (Украина) прошел чемпионат мира по панкратиону. Участниками стали более 400 спортсменов из 20 стран мира.

В составе сборной команды Республики Казахстан по панкратиону выступил курсант 1 курса Военного института Национальной гвардии Нияз Зубаиров.

В ходе турнира он уверенно одолел спортсменов из Венгрии, Беларуси и Украины. По итогам соревнования в весовой категории до 100 кг курсант 1 курса Военного института Нияз Зубаиров стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи, подтвердив норматив мастера спорта.

Панкратион – это возрожденный вид спорта. Он считается прародителем популярных смешанных боевых искусств ММА, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других единоборств.