Казахстанец стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гвардеец Нияз Зубаиров стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Военного института Национальной гвардии РК.
С 14 по 18 ноября 2021 года во Дворце спорта «Локомотив» города Харькова (Украина) прошел чемпионат мира по панкратиону. Участниками стали более 400 спортсменов из 20 стран мира.
В составе сборной команды Республики Казахстан по панкратиону выступил курсант 1 курса Военного института Национальной гвардии Нияз Зубаиров.
В ходе турнира он уверенно одолел спортсменов из Венгрии, Беларуси и Украины. По итогам соревнования в весовой категории до 100 кг курсант 1 курса Военного института Нияз Зубаиров стал чемпионом мира по панкратиону среди молодежи, подтвердив норматив мастера спорта.
Панкратион – это возрожденный вид спорта. Он считается прародителем популярных смешанных боевых искусств ММА, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других единоборств.
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