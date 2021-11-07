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Казахстанец стал чемпионом мира по брейкингу
7 Ноября 2021 13:30
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Впервые в истории казахстанец Амир Закиров (B-Boy Amir) стал победителем мирового чемпионата по брейкингу Red Bull BC One, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Казахстанец Амир Закиров был признан лучшим среди 16 брейкеров мира, которые смогли выйти в финал. В решающем батле он выступил против Philkwizard из Канады.
Брейкеры со всего мира собрались в Польше, чтобы продемонстрировать свои способности и побороться за титул лучшего.
Red Bull BC One - самое крупное и престижное соревнование по брейкингу в мире. Соревнование транслировалось на 7 языках в социальных сетях.
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