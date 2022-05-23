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23 Мая 2022 16:52
Казахстанец стал чемпионом международного турнира по настольному теннису
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алан Курмангалиев стал победителем престижного международного турнира до 15 лет «WTT Youth Contender», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В турнире, который прошел в городе Владиславово (Польша), приняли участие более 260 спортсменов из 33 стран мира.
В возрастной категории U-15 наш спортсмен уверенно одержал 7 побед и выиграл золотую медаль турнира, тем самым в очередной раз подтвердив статус лучшего кадета мира. В финальном матче Курмангалиев одержал победу над спортсменом из Франции Антуаном Нуаро со счетом 3-1.
Ранее сообщалось о том, что Алан Курмангалиев занял второе место на турнире по настольному теннису в Польше.
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