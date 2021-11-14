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Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою

14 Ноября 2021 13:40
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Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 11 по 13 ноября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве прошел Кубок мира по рукопашному бою. Участниками стали более 300 спортсменов из 30 стран мира. В программу турнира входили дисциплины «поединок» и «самооборона». Финальные поединки состоялись в эту субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

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На данном турнире также приняли участие спортсмены из Республики Казахстан. В составе Национальной сборной Казахстана по рукопашному бою выступил курсант 4 курса Военного института Национальной гвардии Арапбай Сауран.

Соревнование проходило в честной и упорной борьбе, где курсант Военного института показал высокий уровень спортивного мастерства, убедительно одолев спортсменов из Индии, Ирана, России и Узбекистана.

По итогам соревнования в весовой категории до 65 кг курсант 4 курса Военного института Арапбай Сауран стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Кубок мира по рукопашному бою проходил в России впервые. Целью организации является – популяризация этого вида боевых искусств, а также включение дисциплины в программу олимпиады.

Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан имеет славные спортивные традиции. На протяжении многих лет курсанты и офицеры кузницы военных кадров являются лидерами в чемпионатах Республики Казахстан и в других соревнованиях международного уровня, отметили в пресс-службе Нацгвардии РК.



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