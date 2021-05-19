Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанец стал чемпионом Европы по пара плаванию
19 Мая 2021 21:11
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмен из Нур-Султана Сиязбек Далиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пара плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Новости по темеВ Узбекистане образован Национальный паралимпийский комитет Определены даты матчей сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Футбол: матч европейской сборной против Казахстана отменен
С 16 по 22 мая на острове Мадейра в Португалии проходит чемпионат Европы по пара плаванию. В соревнованиях принимают участие 380 спортсменов из 47 стран мира.
Сиязбек Далиев в стиле баттерфляй преодолел дистанцию 50 м за 35,78 секунды и стал обладателем золотой медали.
Второе место занял спортсмен из Украины Ярослав Семененко (35,96), а тройку лидеров замкнул россиянин Игорь Плотников (37,33).
Напомним, в апреле столичный пара пловец на этой же дистанции стал серебряным призёром Кубка Мира в Великобритании.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Жанибек Алимханулы получил самый большой бой в карьере
- Футбол: матч европейской сборной против Казахстана отменен
- В Узбекистане образован Национальный паралимпийский комитет
- Определены даты матчей сборной Казахстана в Кубке Дэвиса
- Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры в Токио
- Об открытии кружков в шаговой доступности рассказали в Минкультуры
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047