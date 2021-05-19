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Казахстанец стал чемпионом Европы по пара плаванию

19 Мая 2021 21:11
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Казахстанец стал чемпионом Европы по пара плаванию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмен из Нур-Султана Сиязбек Далиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пара плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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С 16 по 22 мая на острове Мадейра в Португалии проходит чемпионат Европы по пара плаванию. В соревнованиях принимают участие 380 спортсменов из 47 стран мира.

Сиязбек Далиев в стиле баттерфляй преодолел дистанцию 50 м за 35,78 секунды и стал обладателем золотой медали.

Второе место занял спортсмен из Украины Ярослав Семененко (35,96), а тройку лидеров замкнул россиянин Игорь Плотников (37,33).

Напомним, в апреле столичный пара пловец на этой же дистанции стал серебряным призёром Кубка Мира в Великобритании.



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#Спорт  
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