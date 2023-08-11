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    18:11, 10 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанец стал бронзовым призером турнира по вольной борьбе на Играх стран СНГ

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    Фото: Belta
    СОЛИГОРСК. КАЗИНФОРМ - Определились победители турнира по вольной борьбе на II Играх стран СНГ в супертяжелой весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    В финальной схватке за чемпионский титул в весовой категории 125 кг белорусский спортсмен Алексей Пархоменко уступил российскому борцу Алену Хубулову - 2:6. Обладателями бронзовых наград в супертяжелой весовой категории стали Зыямухаммет Сапаров из Туркменистана и казахстанский борец Омархан Надиров.


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