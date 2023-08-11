Казахстанец стал бронзовым призером турнира по вольной борьбе на Играх стран СНГ

СОЛИГОРСК. КАЗИНФОРМ - Определились победители турнира по вольной борьбе на II Играх стран СНГ в супертяжелой весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

В финальной схватке за чемпионский титул в весовой категории 125 кг белорусский спортсмен Алексей Пархоменко уступил российскому борцу Алену Хубулову - 2:6. Обладателями бронзовых наград в супертяжелой весовой категории стали Зыямухаммет Сапаров из Туркменистана и казахстанский борец Омархан Надиров.