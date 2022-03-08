Казахстанец стал бронзовым призером на Паралимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Парабиатлонист Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую медаль с бронзовым отливом. Он стал третьим в индивидуальной гонке в стоячем положении на дистанции 10 км. Состязания проходят в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Александр Герлиц в итоговом протоколе расположился на третьем месте, уступив победителю гонки канадскому спортсмену Марку Арендзу одну минуту и 21,3 секунды.

В его дисциплине чемпионом стал М.Арендз (Канада), на втором – Г.Вовчинский (Украина).

Ранее в женской гонке среди парабиатлонисток в стоячем положении на дистанции 10 км весь пьедестал заняли украинские спортсменки – И.Буй, О.Кононова и Л.Ляшенко.

Во вторник разыгрывают комплект медалей в женских и мужских соревнованиях в парабиатлоне на средней дистанции (10 км).



