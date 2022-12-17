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Казахстанец стал бронзовым призером Кубка мира по шорт-треку в Алматы

17 Декабря 2022, 22:02
Казахстанец стал бронзовым призером Кубка мира по шорт-треку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Конькобежец из Казахстана Денис Никиша выиграл медаль Кубка мира по шорт-треку в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского союза конькобежного спорта.

«Денис Никиша завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку в Алматы!», — сообщили в Союзе.

Никиша показал время 41.267 на дистанции 500 метров. Обладателем золотой медали стал польский спортсмен Диан Селлер (41.10), а на второй позиции оказался канадский конькобежец Стивен Дюбуа (41.153).

Ранее казахстанский спортсмен стал обладателем серебряной медали на домашнем этапе Кубка мира.

Фото: @qaz.iceteam


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