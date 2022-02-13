Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира по батутной гимнастике

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Данил Мусабаев стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках, набрав 58,890 балла.

Выиграл ЭКМ Иван Литвинович из Беларуси - 61,850. Андрей Буйлов (Беларусь) стал вторым - 60,800.