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Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира по батутной гимнастике
13 Февраля 2022 22:43
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БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Данил Мусабаев стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Он завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках, набрав 58,890 балла.
Выиграл ЭКМ Иван Литвинович из Беларуси - 61,850. Андрей Буйлов (Беларусь) стал вторым - 60,800.
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