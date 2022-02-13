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Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира по батутной гимнастике

13 Февраля 2022 22:43
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Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира по батутной гимнастике

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Данил Мусабаев стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Он завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках, набрав 58,890 балла.

Выиграл ЭКМ Иван Литвинович из Беларуси - 61,850. Андрей Буйлов (Беларусь) стал вторым - 60,800.

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#Спорт   #Азербайджан  
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