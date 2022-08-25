25 Августа 2022 11:54

Казахстанец стал бронзовым призером ЧМ среди кадетов по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сараево (Босния и Герцеговина) проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов. В первый день турнира Казахстан отметился медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бронзовую медаль завоевал Диас Жолдыбаев. Он стал третьим в категории до 50 килограммов.

В схватке за третье место казахстанец оказался сильнее Гора Сафаряна из Армении.





Фото: olympic.kz







