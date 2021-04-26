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    12:45, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанец сразится с непобежденным россиянином в андеркарде у экс-соперника «Канело»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Берикбай Нуримбетов (7-2-1, 2 КО) определился с датой возвращения на ринг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации BoxRec.com, Берикбай проведет свой следующий бой 7 мая в Екатеринбурге (Россия) на турнире от компании RCC Boxing Promotions. Его соперником станет не знающий поражений россиянин Иван Никонов (4-0, 1 КО). Встреча среднего веса рассчитана на шесть раундов.
    Для Нуримбетова предстоящий бой станет дебютным зарубежным выступлением. В предыдущем бою 9 апреля он нокаутировал в первом раунде соотечественника Мадияра Турсунали (0-1).
    Что касается Никонова, то он не боксировал с 22 августа прошлого года, когда единогласным решением судей победил другого представителя РФ Мурада Рамазанова (5-2, 2 КО).
    Главным событием шоу 7 мая будет поединок за вакантный титул чемпиона WBO International в первом среднем весе между местным бойцом Магомедом Курбановым (21-0, 13 КО) и экс-чемпионом мира WBO в этом же весе Лиамом Смитом (29-2-1, 16 КО) из Великобритании . Отметим, что свой титул Смит потерял в противостоянии с Саулем «Канело» Альваресом (55-1-2, 37 КО) в 2016 году, проиграв нокаутом.




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