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Казахстанец случайно стал жертвой перестрелки в Турции

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Апреля 2023, 09:37
Казахстанец случайно стал жертвой перестрелки в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанец случайно стал жертвой перестрелки в Стамбуле. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, 18 апреля в Генеральное консульство РК в Стамбуле поступил звонок от нашего гражданина, который сообщил что его ранили из огнестрельного оружия. Консул немедленно выехал к пострадавшему гражданину и отвез его в местную больницу.

«После медицинского обследования ожидает операцию по извлечению пули, его состояние сейчас стабильное. Там же в Стамбуле рядом с пострадавшим находится его супруга. По предварительным данным, наш соотечественник является случайной жертвой перестрелки между местными гражданами. Он шел домой и когда заходил в подъезд одна из пуль попала в него. Полиция проводит расследование по выяснению деталей происшествия», - прокомментировал Айбек Смадияров.


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