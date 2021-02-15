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    10:04, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанец Шерзод Хаширбаев стал первым на турнире по лыжной акробатике в США

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    ЮТА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по фристайл-акробатике Шерзод Хаширбаев одержал победу на Кубке Северной Америки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Турнир проходит в Юте (США).

    Ш. Хаширбаев набрал 95,17 баллов, что и принесло ему золотую медаль. Второе место занял Эмиль Надо из Канады. Замкнул тройку лучших Эрик Крюгер из США. Шестым стал Роман Иванов, а Ильдар Батрутдинов финишировал восьмым.

    Ранее на Кубке Северной Америки одержала победу представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова.


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