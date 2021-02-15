Казахстанец Шерзод Хаширбаев стал первым на турнире по лыжной акробатике в США

ЮТА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по фристайл-акробатике Шерзод Хаширбаев одержал победу на Кубке Северной Америки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Турнир проходит в Юте (США).

Ш. Хаширбаев набрал 95,17 баллов, что и принесло ему золотую медаль. Второе место занял Эмиль Надо из Канады. Замкнул тройку лучших Эрик Крюгер из США. Шестым стал Роман Иванов, а Ильдар Батрутдинов финишировал восьмым.

Ранее на Кубке Северной Америки одержала победу представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова.