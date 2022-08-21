Казахстанец Санжар Адилов победил россиянина в турнире Хабиба Нурмагомедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Санжар Адилов одержал победу над российским бойцом Чармигулой Сиражудиновым решением судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адилов начал бой активно, прессингуя соперника и пытаясь занять центр клетки. Его соперник дважды попытался нанести хайкик, но казахстанец был к этому готов, вовремя заблокировав удар. В целом, в первом раунде акцентированных попаданий было не так много, бойцы быстрыми ударами в основном рассекали воздух либо попадали по блоку. Казахстанец постоянно менял позицию и стойки, осложняя жизнь сопернику. Сиражудинов же регулярно пробивал лоукики.

Во втором раунде Адилов отметился точным попаданием, уронив соперника и невольно переведя бой в партер. Перед этим от россиянина было несколько попыток провести тейкдаун и нанести удар «летящим коленом». Бойцы по нескольку раз зажимали друг друга у сетки, но извлечь дивидендов из этого толком не смогли.

В третьем раунде россиянин активно пошел вперед и перевел-таки казахстанца на настил клетки. Возня у сетки продолжилась. Чармигула зажал нашего бойца у сетки, и начал «сушить» ноги соперника коленом. Адилов отвечал очень неприятными ударами локтями, как в голову, так и по корпусу. В результате рефери вернул бойцов в центр октагона. Концовку Адилов провел очень активно, переведя соперника в партер и доминируя сверху. Этим бой и закончился.

Возможно, как раз это сыграло свою роль, и судьи отдали победу казахстанцу.

Как сообщалось ранее, 20 августа прошло взвешивание и битва взглядов между бойцами. «От боя жду только победы. Соперник непростой очень опытный парень, крепкий, за спиной у него много боев. Клетка все покажет, мы тоже не лыком шиты, мы тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой», - сказал участник главного боя турнира, казахстанец Дияр Нургожай, который сегодня встретится в клетке с россиянином Константином Андрейцевым.

По словам президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова, для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.