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Казахстанец Садриддин Ахмедов признан «Открытием года» в Канаде

9 Января 2020 06:30
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Казахстанец Садриддин Ахмедов признан «Открытием года» в Канаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канадское издание Netboxe.com подвело итоги 2019 года. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс Казахстана.

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«Открытием года» стал 21-летний чемпион WBC Asia и WBC Youth World в первом среднем весе, казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10КО).


«Молодой казахстанский боксер первого среднего веса оправдал в Канаде все возложенные на него надежды. Чемпион мира среди юниоров 2016 года Ахмедов в 18 лет уже был одним из лучших в своем весе среди любителей. В 2018 году Садриддин перешел в профессионалы, имея за спиной 251 любительский поединок, из которых выиграл 241. Канадская компания Камила Эстефана Eye of the Tiger Management, с которой уже сотрудничали другие казахстанцы Нурзат Сабиров и Батыр Джукембаев с уверенностью подписала Ахмедова.

После сложного старта из-за разногласий между тренером Стефаном Лярушем, которого предпочитал боксер, и EOTTM, теперь молодого казахстанца тренирует Марк Рэмси. С высоким уровнем техники Садриддин Ахмедов имеет необычайный удар. Рэмси предсказывает, что его подопечный через несколько лет станет чемпионом мира. Ахмедов выиграл все 11 проведенных в профи боев, включая десять за менее чем двухгодичный промежуток. Послужной список казахстанца впечатляет», — говорится в материале.


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Ключевые слова: Спорт,
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Гульмира Байзакова

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