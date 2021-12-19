Казахстанец Руслан Мадиев победил мексиканского нокаутера в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Руслан Мадиев (13-2, 5 КО) выступил на вечере бокса в Сан-Антонио (США, штат Техас), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с мексиканцем Луисом Рамосом (21-1, 19 КО) по прозвищу «Матадор». Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на десять раундов и продлился всю отведенную дистанцию: он закончился победой Мадиева единогласным решением судей.

Таким образом, Руслан Мадиев одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Луис Рамос потерпел второе поражение. Добавим, что Мадиев является клиентом известной промоутерской компании Golden Boy Promotions, с которой долгое время сотрудничал мексиканский чемпион Сауль «Канело» Альварес.