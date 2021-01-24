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    17:14, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанец Роман Креч - третий в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский конькобежец Роман Креч финишировал третьим в группе B на этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он показал третье время на дистанции 1000 метров. Первым стал поляк Петр Мичальски. Второе место осталось за эстонцем Мартеном Лиивом. Казахстанцы Демьян Гаврилов и Александр Кленко стали пятым и шестым соответственно.

    Что касается женщин, в рамках третьего соревновательного дня проявила себя Екатерина Айдова. Представительница Казахстана одержала победу в группе B на дистанции 1000 метров


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