18 Июля 2022 01:47

Казахстанец решением судей проиграл бой-реванш узбекистанцу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ислам Советов провел бой-реванш с узбекистанцем Фазлиддином Эркинбоевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они встретились на молодежном турнире памяти братьев Айтеновых в Костанае. Бой закончился победой Эркинбоева раздельным решением судей — 3:2. Благодаря этой победе боксер из Узбекистана вышел в четвертьфинал турнира.

Напомним, в прошлом году Советов и Эркинбоев сразились в финале юниорского чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ). Тогда победу также одержал узбекистанец — единогласным решением судей. В том поединке Советов во втором раунде побывал в нокдауне. Таким образом, Фазлиддин Эркинбоев тогда выиграл «золото», а Ислам Советов завершил выступление на турнире с серебряной медалью.



