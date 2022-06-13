13 Июня 2022 14:23

Казахстанец пытался вывезти в Грузию 36 тыс. долларов США

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 12 июня 2022 года в ходе проведения таможенного контроля на международном рейсе «Шымкент-Кутаиси» при попытке незаконного вывоза наличных денежных средств в сумме 36 тыс. долларов США (15 млн 905 тыс. 240 тенге) сотрудниками таможенного поста «Әуежай-Шымкент» был задержан гражданин Республики Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

В действиях гражданина усматривается административное правонарушение согласно статье 545 КоАП РК.

По данному факту материалы дела направлены в специализированный городской суд Шымкента по административным правонарушениям для принятия процессуального решения.

Согласно указу Главы государства от 14 марта 2022 года № 830, запрещен вывоз «наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленного на дату вывоза».