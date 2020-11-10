Казахстанец пытался выехать в Россию, спрятавшись в ящике для инструментов в Газели

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими пограничниками на автомобильном пункте пропуска «Жайсан» (Актюбинская область) пресечена попытка незаконного выезда из Казахстана в Российскую Федерацию гражданина Республики Казахстан, укрывшегося в ящике (отсеке) для инструментов автотранспортного средства «ГАЗель-278831». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Задержан нарушитель границы, укрывшийся в транспортном средстве

По факту проводятся процессуальные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности водителя транспортного средства, в отношении нарушителя о привлечении к административной ответственности.