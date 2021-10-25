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    12:59, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец пытался незаконно переправить граждан Афганистана в Россию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах привлечения к ответственности казахстанцев за организацию незаконной миграции, рассказал на брифинге старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Бауыржан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши граждане в погоне за легкой наживой предоставляют жилье иностранцам либо оказывают помощь в незаконной миграции нарушающим миграционное законодательство. Так, к примеру, в сентябре текущего года казахстанец предоставил жилье трем иностранцам, незаконно въехавшим на территорию страны. По данному факту проводится расследование «организация незаконной миграции путем предоставления жилого помещения», - сказал Бауыржан Омаров.

    Он также сообщил, что буквально на прошлой неделе суд Костанайской области вынес приговор гражданину Казахстана за организацию незаконной миграции, выразившуюся в переправке двух граждан Афганистана под покровом ночи, в обход пунктов пропуска, через государственную границу в Россию.

    «Кроме того, нами выявлены новые формы незаконной легализации и получение разрешительных документов иностранцами на территории нашей страны. Так, в Алматы установлено семь зарегистрированных в одной квартире ТОО, которые не осуществляли никакую деятельность, налоги и платежи в бюджет не платили, однако от данных юридических лиц оформлено 16 виз иностранцам как их первым руководителям. По данному факту начато расследование», - добавил Бауыржан Омаров.

    Теги:
    МВД РК мигранты Правоохранительные органы
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