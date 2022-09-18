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    03:00, 18 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец проведет схватку за медаль ЧМ-2022 по борьбе

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец вольного стиля из Казахстана Адиль Оспанов проведет схватку за медаль чемпионата мира, который в эти дни проходит в сербском Белграде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первой схватке Оспанов одержал победу над представителем Молдовы Виталием Буничи со счетом 4-1. Во втором матче на турнире казахстанец сенсационно победил бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира кыргызстанца Алибека Осмонова со счетом 6-3. Однако в четвертьфинале Оспанов уступил иранцу Рахману Амузадхалили со счетом 2-13.

    Иранский борец вышел в финал, позволив казахстанцу побороться в утешительном турнире. В случае победы в схватке Оспанов сможет претендовать на бронзовую медаль турнира.


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