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    01:45, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец проиграл в поединке за третье место на чемпионате мира по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Борец греко-римского стиля из Казахстана Амангали Бекболатов провел схватку за бронзовую медаль чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В схватке за третье место в весовой категории до 55 кг Бекболатов встретился на ковре с Жасурбеком Ортикбоевым из Узбекистана. Казахстанский спортсмен вел по ходу схватки 5-0, но уступил со счетом 5-9.

    26-летний Бекболатов до поединка за «бронзу» одолел Недялко Петрова из Болгарии (3-1), выиграл у Поя Сулата Дад Марза из Ирана (3-1) и в полуфинале уступил Нугзари Цурцумии из Грузии (3-5).


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