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Казахстанец проиграл в первом матче после победы в квалификации турнира в Чехии
2 Августа 2022 19:36

Казахстанец проиграл в первом матче после победы в квалификации турнира в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел первый матч основного раунда одиночного разряда турнира «Челленджера» в Либереце (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Теннисист из Казахстана встретился с представителем Франции Мануэлем Гинаром и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Матч продлился один час и 17 минут.

Во время игры Евсеев исполнил одну подачу навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл восемь очков и два гейма подряд.

Денис на данный момент занимает 264 позицию рейтинга ATP. Ранее Евсеев вышел в основную сетку турнира.





Фото: sports.kz

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