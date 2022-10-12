Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстанец проиграл на старте теннисного турнира в Сен-Тропе
12 Октября 2022, 21:11

Казахстанец проиграл на старте теннисного турнира в Сен-Тропе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин дебютировал на хардовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в Сен-Тропе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с украинским теннисистом Алексеем Крутых казахстанец потерпел поражение от нидерландского дуэта Йеспер Де Йонг — Барт Стивенс. Матч продлился всего 47 минут и завершился в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

По ходу игры Ломакин и Крутых исполнили одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки. Также, казахстанец и украинец выиграли четыре очка и три гейма подряд.

Стоит отметить, что встреча проходила на стадии 1/8 финала французского турнира.


Фото: sports.kz

Новости по теме
Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
Читайте также
Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу
Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу
Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре
Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу
Еще одна казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане
Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив