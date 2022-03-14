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    15:54, 14 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанец принимает участие в международном турнире по настольному теннису в Сингапуре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эти дни Сингапур принимает престижный теннисный турнир «Grand Smash» по настольному теннису. В турнире принимает участие и казахстанский спортсмен Кирилл Герасименко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Организатором мероприятия выступает World Table Tennis (Мировой настольный теннис).

    Казахстан на турнире представляет Кирилл Герасименко, который переиграл Пон Шао Фэн Итан (Сингапур) 3:1, Томислава Пукара (Хорватия) 3:1. В 1/8 финала его соперником будет пятая ракетка мира Лян Цзинкун (Китай), двукратный бронзовый призер чемпионата мира в личном зачете.

    Призовой фонд турнира составляет два миллиона долларов. Кроме того, в рамках турнира можно завоевать большие баллы в международный рейтинг.


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