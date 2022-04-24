Казахстанец претендует на победу в престижном конкурсе оперных режиссеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режиссер театра «Астана Опера» Еренбак Тойкенов стал первым в истории казахстанцем, который прошел отборочный этап и стал участником V Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера». Десять претендентов на призовые места, премии критики и приз зрительских симпатий были выбраны из более двухсот человек, приславших заявки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Конкурс проводится Московским музыкальным театром «Геликон-опера» совместно с департаментом культуры города Москвы с 22 по 28 мая. Конкурс «Нано-Опера» существует с 2013 года и проходит раз в два года. В составе высокопрофессионального жюри – художественные руководители, директора и режиссеры ведущих международных оперных театров, известные театральные менеджеры и продюсеры. Самая важная награда – Гран-при конкурса – постановка спектакля в «Геликон-опера», также у участников будет возможность получить сертификат на постановку и в других оперных театрах.

«Конкурсы режиссеров музыкального театра являются большой редкостью в мировом культурном пространстве, и «Нано-Опера» – это, наверное, один из трех котируемых конкурсов в мире, событие международного масштаба. Чтобы пройти отборочный тур, необходимо было представить на бумаге оригинальное видение оперного спектакля из мирового классического репертуара. Мой выбор пал на шедевр Дж. Пуччини «Турандот», поскольку главный герой повествования Калаф – представитель ногайской династии, а ногайцы – это этническая группа Казахстана. Должен отметить, что ранее я уже принимал участие в конкурсе Camerata Nuova в Германии, где также был первым в истории казахстанцем, вошедшим в финальную девятку из более двухсот претендентов. Безусловно, такие мероприятия – большой стимул и хороший старт для молодых режиссеров, они дают возможность участникам заявить о себе, получить ангажемент, благодаря «Нано-опере» многие из моих коллег-однокурсников из ГИТИСа активно занимаются режиссерской деятельностью», - сказал Еренбак Тойкенов.

Отличительной особенностью «Нано-Оперы» является медиажюри, которое присуждает собственные премии. В его состав входят ведущие музыкальные критики, руководители и ключевые сотрудники популярных СМИ: «Вечерняя Москва», «Коммерсантъ», «Музыкальная жизнь», «Независимая газета», «Дни.ру», «Ревизор.ру», «Московский Комсомолец», телеканал «Россия-К», «Играем сначала», «Радио России», радио «Орфей».

Участники конкурса работают с солистами театра «Геликон-опера» над постановкой арии в первом туре и дуэта во втором, с солистами оперы и артистами хора в постановке массовой сцены в третьем туре. Создание сценических номеров будет проходить в присутствии публики, а кроме того – транслироваться на телеканале «Россия-К» и телезрители также смогут наблюдать за живым творческим процессом в прямом эфире. На заключительном гала-концерте в сопровождении оркестра театра победители представят свои работы из числа показанных на втором и третьем турах, по выбору жюри.

«Режиссер музыкального театра – это очень редкая профессия, обучиться которой возможно только в международных вузах, сам я в 2014 году окончил ГИТИС (ныне - Российский университет театрального искусства). При работе над спектаклем мы, прежде всего, опираемся на музыкальную драматургию, то есть разбираем нотную партитуру, поэтому нам необходимо иметь музыкальное образование», - поделился режиссер.

Кроме того, участникам конкурса необходимо показать наличие потенциала, понимание сценических законов, умение осуществить свои идеи на практике.

«Думаю, что самый сложный – это первый тур, потому что разработать сцену с одним человеком гораздо сложнее. Когда в сюжете задействованы два или три человека, мизансцену обыграть гораздо проще, здесь не только режиссеру, но и самим солистам тоже легче работать. На примере одной арии члены жюри должны увидеть, что ты способен не только поставить эту арию, а что у тебя есть видение всего спектакля целиком», - сказал Еренбак Тойкенов.