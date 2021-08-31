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Казахстанец получил приз самого техничного боксера молодежного чемпионата Азии
31 Августа 2021 17:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Елнур Суюнбай получил приз самого техничного боксера чемпионата Азии среди молодежи, который прошел в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В финальном бою весовой категории до 63,5 килограмма Суюнбай встретился с индийцем Ваншаджем и одержал победу единогласным решением судей.
Всего мужская молодежная сборная Казахстана (2003-2004 г.р.) завоевала на первенстве 12 медалей: восемь золотых, две серебряные и две бронзовые. Второе место в медальном зачете заняла сборная Узбекистана — у нее семь медалей (три золотые, три серебряные и одна бронзовая). Третьей стала Индия — девять медалей (две золотые, три серебряные и четыре бронзовые).
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