Казахстанец получил приз самого техничного боксера молодежного чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Елнур Суюнбай получил приз самого техничного боксера чемпионата Азии среди молодежи, который прошел в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальном бою весовой категории до 63,5 килограмма Суюнбай встретился с индийцем Ваншаджем и одержал победу единогласным решением судей.

Всего мужская молодежная сборная Казахстана (2003-2004 г.р.) завоевала на первенстве 12 медалей: восемь золотых, две серебряные и две бронзовые. Второе место в медальном зачете заняла сборная Узбекистана — у нее семь медалей (три золотые, три серебряные и одна бронзовая). Третьей стала Индия — девять медалей (две золотые, три серебряные и четыре бронзовые).