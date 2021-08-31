+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец получил приз самого техничного боксера молодежного чемпионата Азии

31 Августа 2021 17:54
Поделиться:
Казахстанец получил приз самого техничного боксера молодежного чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Елнур Суюнбай получил приз самого техничного боксера чемпионата Азии среди молодежи, который прошел в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Сколько составит призовой фонд первого в истории Казахстана турнира серии WTA Серебряных призеров Паралимпиады встретили в Алматы Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта

В финальном бою весовой категории до 63,5 килограмма Суюнбай встретился с индийцем Ваншаджем и одержал победу единогласным решением судей.

Всего мужская молодежная сборная Казахстана (2003-2004 г.р.) завоевала на первенстве 12 медалей: восемь золотых, две серебряные и две бронзовые. Второе место в медальном зачете заняла сборная Узбекистана — у нее семь медалей (три золотые, три серебряные и одна бронзовая). Третьей стала Индия — девять медалей (две золотые, три серебряные и четыре бронзовые).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Сколько составит призовой фонд первого в истории Казахстана турнира серии WTA
Серебряных призеров Паралимпиады встретили в Алматы
Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта
Популярное
1 Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
2 Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
3 С заморозков начнется сентябрь в СКО
4 Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
5 В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
6 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Читайте также
Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта
Сборная Казахстана отправилась в Москву
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
С заморозков начнется сентябрь в СКО
Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив