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Казахстанец получил повестку в России - МИД РК прокомментировал информацию

Автор:  
Акбота Кузекбай
3 Октября 2022, 16:02
Казахстанец получил повестку в России - МИД РК прокомментировал информацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров ответил на вопрос, как быть казахстанцам, проживающим в России, которые получили повестку о мобилизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге гражданину Казахстана, получившему вид на жительство в России, вручили повестку о призыве на частичную мобилизацию.

«Естественно, бывают какие-то несоответствия в информационных базах. Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство - это не гражданство, он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана. Нужно юридически доказывать, что он гражданин Казахстана», - заявил в ходе брифинга для журналистов Айбек Смадияров.


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