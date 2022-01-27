Казахстанец поделился ожиданиями от исторического выступления на Олимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чингиз Ракпаров стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать олимпийскую лицензию в лыжном двоеборье. В интервью Olympic.kz спортсмен рассказал по подготовке к главному старту в карьере, а также рассказал о сложностях данного вида спорта, передает МИА «Казинформ».

«На данный момент подготовка идет хорошо. В заключительную неделю дома перед отправкой в Пекин нам создали благоприятные условия для тренировок. Заниматься в условиях карантина я уже привык. Так что особо не испытываю трудностей.

Отборочный процесс был сложным. Из-за пандемии нашей команде большинство стартов в прошлом сезоне пришлось пропустить, а это очень плохо сказывается на спортивной форме. Тем не менее, с задачей справились.

Сложность лыжного двоеборья заключается в балансе между прыжками на лыжах и лыжной гонкой. Стоит переборщить с гоночной подготовкой, и это сразу сказывается на прыжках: ноги становятся «тяжелыми«, прыгать с трамплина уже не так просто. И наоборот. Нужно постоянно контролировать себя, вовремя уделять внимание той или иной лыжной дисциплине.

То что, я буду первым казахстанцем в лыжном двоеборье на Олимпийских играх меня воодушевляет. Это большая честь для меня - впервые представлять свою страну на Олимпиаде в этом виде спорта», - поделился Ракпаров.