+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец поделился ожиданиями от исторического выступления на Олимпиаде-2022

27 Января 2022 18:04
Поделиться:
Казахстанец поделился ожиданиями от исторического выступления на Олимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чингиз Ракпаров стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать олимпийскую лицензию в лыжном двоеборье. В интервью Olympic.kz спортсмен рассказал по подготовке к главному старту в карьере, а также рассказал о сложностях данного вида спорта, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Даурен Абаев ознакомился с работой ряда подведомственных спортивных организаций в Алматы
Как сыграл казахстанец Кирилл Герасименко в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису Секции бокса откроют в Мангистауской области Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA

«На данный момент подготовка идет хорошо. В заключительную неделю дома перед отправкой в Пекин нам создали благоприятные условия для тренировок. Заниматься в условиях карантина я уже привык. Так что особо не испытываю трудностей.

Отборочный процесс был сложным. Из-за пандемии нашей команде большинство стартов в прошлом сезоне пришлось пропустить, а это очень плохо сказывается на спортивной форме. Тем не менее, с задачей справились.

Сложность лыжного двоеборья заключается в балансе между прыжками на лыжах и лыжной гонкой. Стоит переборщить с гоночной подготовкой, и это сразу сказывается на прыжках: ноги становятся «тяжелыми«, прыгать с трамплина уже не так просто. И наоборот. Нужно постоянно контролировать себя, вовремя уделять внимание той или иной лыжной дисциплине.

То что, я буду первым казахстанцем в лыжном двоеборье на Олимпийских играх меня воодушевляет. Это большая честь для меня - впервые представлять свою страну на Олимпиаде в этом виде спорта», - поделился Ракпаров.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Даурен Абаев ознакомился с работой ряда подведомственных спортивных организаций в Алматы
Как сыграл казахстанец Кирилл Герасименко в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису
Секции бокса откроют в Мангистауской области
Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA
Популярное
1 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
2 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
3 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
4 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
5 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
6 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Читайте также
Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA
Олимпийские игры в Пекине: Расписание соревнований по сноуборду
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив