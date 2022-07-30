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Казахстанец поборется за золотую медаль ЧМ U17 по вольной борьбе в Риме
30 Июля 2022 16:27

Казахстанец поборется за золотую медаль ЧМ U17 по вольной борьбе в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Дарын Аскербек поборется за золотую медаль чемпионата мира U17 по вольной борьбе в Риме (Италия). Ою этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен на мировом первенстве представляет страну в категории до 55 килограммов. В полуфинале Аскербек оказался сильнее немца Янниса Ребхольца. Также он прошел Хусанбоя Усмонова (Узбекистан), Арена Серобяна (Армения).

В финале борец встретится с Джаксеном Патриком Форрестом из США.


Фото: olympic.kz



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