Казахстанец поборется за «бронзу» на чемпионате мира в Осло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - В Осло продолжается чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанец Олег Болтин будет бороться за бронзовую награду мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В полуфинальной схватке Олег Болтин, представляющий Казахстан в весовой категории до 125 кг, проводил поединок против соперника из Грузии Гено Петриашвили. Схватка завершилась со счётом 10:0 в пользу грузинского борца.

Завтра, в поединке за бронзу, Болтин проведёт поединок с победителем схватки Лхвагерел Мунхтур (Монголия)/Йоханнес Лудехер (Австрия).

Напомним, в норвежском Осло стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. Член сборной Казахстана Олег Болтин вышел в полуфинал мирового первенства.