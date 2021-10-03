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    00:34, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец поборется за «бронзу» на чемпионате мира в Осло

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - В Осло продолжается чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанец Олег Болтин будет бороться за бронзовую награду мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В полуфинальной схватке Олег Болтин, представляющий Казахстан в весовой категории до 125 кг, проводил поединок против соперника из Грузии Гено Петриашвили. Схватка завершилась со счётом 10:0 в пользу грузинского борца.

    Завтра, в поединке за бронзу, Болтин проведёт поединок с победителем схватки Лхвагерел Мунхтур (Монголия)/Йоханнес Лудехер (Австрия).

    Напомним, в норвежском Осло стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. Член сборной Казахстана Олег Болтин вышел в полуфинал мирового первенства.


    Теги:
    Спорт Боевые искусства Норвегия
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