Казахстанец побил непобежденного мексиканского «Ягуара» в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Николай Шваб (5-0, 3 КО) провел свой шестой поединок на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Медли (США, штат Флорида). Соперником Шваба был мексиканец Карлос Хименес (1-0-1, 0 КО) по прозвищу «Ягуар». Бой в легком весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Николай Шваб одержал шестую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Карлос Хименес потерпел первое поражение в профи. Добавим, что Шваб в последний раз дрался в августе 2020 года и победил единогласным решением судей бразильца Марсело Уильямса (0-9).