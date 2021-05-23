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    11:46, 23 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанец побил непобежденного мексиканского «Ягуара» в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Николай Шваб (5-0, 3 КО) провел свой шестой поединок на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса в Медли (США, штат Флорида). Соперником Шваба был мексиканец Карлос Хименес (1-0-1, 0 КО) по прозвищу «Ягуар». Бой в легком весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

    Таким образом, Николай Шваб одержал шестую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Карлос Хименес потерпел первое поражение в профи. Добавим, что Шваб в последний раз дрался в августе 2020 года и победил единогласным решением судей бразильца Марсело Уильямса (0-9).


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