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    18:57, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанец победил в соревновании серии «Tennis Europe» в Анкаре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Даниэль Тазабеков стал победителем соревнования серии «Tennis Europe» в Анкаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, юный казахстанец Даниэль Тазабеков стал победителем соревнования серии «Tennis Europe» второй категории до 14 лет в Анкаре.

    В финале наш спортсмен победил третью ракетку соревнования, турка Али Сади – 6:0, 6:2.

    «Это очень много значит для меня. Я выиграл свой первый одиночный титул в карьере, до этого были два финала, которые сложились неудачно. Я так счастлив, что приехал и в конечном счете победил здесь. Конечно, для меня это запоминающееся событие. Есть чем гордиться» - отметил Тазабеков.

    Ранее сообщалось, что с победы начала выступления на юниорском теннисном турнире в Париже казахстанка Зара Даркен.



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