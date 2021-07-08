Казахстанец победил в соревновании серии «Tennis Europe» в Анкаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Даниэль Тазабеков стал победителем соревнования серии «Tennis Europe» в Анкаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, юный казахстанец Даниэль Тазабеков стал победителем соревнования серии «Tennis Europe» второй категории до 14 лет в Анкаре.

В финале наш спортсмен победил третью ракетку соревнования, турка Али Сади – 6:0, 6:2.

«Это очень много значит для меня. Я выиграл свой первый одиночный титул в карьере, до этого были два финала, которые сложились неудачно. Я так счастлив, что приехал и в конечном счете победил здесь. Конечно, для меня это запоминающееся событие. Есть чем гордиться» - отметил Тазабеков.

Ранее сообщалось, что с победы начала выступления на юниорском теннисном турнире в Париже казахстанка Зара Даркен.



