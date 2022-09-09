Казахстанец победил полуфиналиста Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертьфинале турнира серии «Челленджер» в испанской Севилье в матче с Ежи Яновичем казахстанец Тимофей Скатов одержал уверенную победу 6:3, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Поляк в своё время был 47-й ракеткой мира, играл в полуфинале Уимблдона-2013, уступив тогда лишь будущему чемпиону Энди Маррею. Также он обладатель Кубка Хопмана (2015) в составе национальной сборной Польши.

В полуфинале соревнования Тимофей Скатов сразится с первой ракеткой турнира испанцем Бернабе Сапата Миральесом (79 АТР).

Фото: ktf.kz