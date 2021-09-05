21:28, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6
Казахстанец победил на международном турнире по велоспорту на треке в России
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Омск (Россия) в эти дни принимает Гран-при по велоспорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанец Артем Захаров занял первое место по итогам соревнований в дисциплине «Скрэтч».
Второе и третье места поделили представители сборной России Аркадий Еремкин и Виктор Подойников соответственно.
Отметим, что представитель Казахстана Алишер Жумакан занял четвёртое место, а Рамис Динмухаметов расположился на пятой строчке в итоговом протоколе.
Добавим, что Гран-при продлится до 7 сентября.