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    21:28, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец победил на международном турнире по велоспорту на треке в России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Омск (Россия) в эти дни принимает Гран-при по велоспорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанец Артем Захаров занял первое место по итогам соревнований в дисциплине «Скрэтч».

    Второе и третье места поделили представители сборной России Аркадий Еремкин и Виктор Подойников соответственно.

    Отметим, что представитель Казахстана Алишер Жумакан занял четвёртое место, а Рамис Динмухаметов расположился на пятой строчке в итоговом протоколе.

    Добавим, что Гран-при продлится до 7 сентября.

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