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Казахстанец победил чемпиона Украины в боях на голых кулаках
15 Декабря 2021 02:07
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КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец ММА Арман Ашимов победил чемпиона Украины, участника чемпионата мира и европейских игр по боксу Тимура Беляка в дебютном бое на голых кулаках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Как сообщает Telegram-канал «Спорт Шредингера», поединок прошел в Киеве на турнире украинской лиги Mahatch FC. Казахстанец отправил соперника в тяжелый нокаут.
Напомним, что свой последний бой в ММА Ашимов провел 3 октября на турнире Naiza Fighting Championship 34, где нокаутировал бойца из Азербайджана Серхана Валили. Тем самым казахстанец одержал 14 победу в ММА.
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