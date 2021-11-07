Казахстанец побьется за «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде продолжается молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Казахстанец Асыл Айтакын будет биться за бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Асыл Айтакын дошел до полуфинала категории до 61 килограмма. В этом раунде он уступил Арсену Харутюняну из Армении. Теперь ему предстоит выступить в схватке за третье место.

Соперник определится в утешительном раунде.

Нуркожа Кайпанов в свою очередь в весе до 74 килограммов проиграл в 1/8 финала.