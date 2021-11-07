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Казахстанец побьется за «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе
7 Ноября 2021 14:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде продолжается молодежный чемпионат мира по вольной борьбе. Казахстанец Асыл Айтакын будет биться за бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Асыл Айтакын дошел до полуфинала категории до 61 килограмма. В этом раунде он уступил Арсену Харутюняну из Армении. Теперь ему предстоит выступить в схватке за третье место.
Соперник определится в утешительном раунде.
Нуркожа Кайпанов в свою очередь в весе до 74 килограммов проиграл в 1/8 финала.
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