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Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив без гидрокостюма

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Октября 2022, 13:15
Казахстанец переплыл Гибралтарский пролив без гидрокостюма

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Актау Курал Жоламан переплыл Гибралтарский пролив шириной16,7 км за 5 часов 58 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Курал Жоламан 30 сентября принял участие в кросс-заплыве и преодолел 16,7 км от Испании до Марокко. Заплыв к берегам Африки в Марокко Курал начал из самой южной точки Европы - в Тарифу. Курал без гидрокостюма переплыл Гибралтарский пролив за 5 часов 58 минут.

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«Курал ранее принимал участие в кросс-континентальном заплыве в Стамбуле. Тогда ему удалось переплыть пролив Босфор из Азии в Европу, преодолев 6,5 км. К заплыву через Гибралтарский пролив он готовился в Актау, плавая в Каспии. Гибралтар не так-то уж и легко переплыть, не каждому это удается, там порывистый ветер, сильные волны и холодная вода. Курал справился, он первый казахстанец, который без гидрокостюма пересек Гибралтар из 740 пловцов. Впереди у сына в планах покорить все мировые океаны», - сообщил отец экстремала Толыбай Таласбаев.

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Гибралтарский пролив - это пролив между Европой и Африкой, который соединяет Атлантический океан со Средиземным морем. Самая короткая дистанция от города Тарифа (Испания) до Punta Cires (Марокко) - 14,4 км. Но из-за сильных течений пловцам приходится преодолеть расстояние в 16-22 км.

Фото: lada.kz


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