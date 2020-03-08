Казахстанец отправил соперника в нокдаун, но проиграл бой в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ержан Залилов (11-1) провел свой тринадцатый бой в профи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс.

Спустя полтора года отсутствия Залилов вернулся на ринг и выступил в Екатеринбурге (Россия). Его соперником был непобежденный боксер из Таджикистана Асрор Вохидов. Шестираундовый бой во втором легчайшем весе и закончился победой Вохидова единогласным решением судей. При этом в пятом раунде Залилову удалось отправить своего соперника в нокдаун.

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Для Ержана Залилова это второе поражение в профессиональной карьере, а Асрор Вохидов одержал седьмую победу и остается с «чистым» рекордом.