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Казахстанец отправил соперника в нокдаун, но проиграл бой в Екатеринбурге
8 Марта 2020 01:58
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ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ержан Залилов (11-1) провел свой тринадцатый бой в профи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс.
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Спустя полтора года отсутствия Залилов вернулся на ринг и выступил в Екатеринбурге (Россия). Его соперником был непобежденный боксер из Таджикистана Асрор Вохидов. Шестираундовый бой во втором легчайшем весе и закончился победой Вохидова единогласным решением судей. При этом в пятом раунде Залилову удалось отправить своего соперника в нокдаун.
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Для Ержана Залилова это второе поражение в профессиональной карьере, а Асрор Вохидов одержал седьмую победу и остается с «чистым» рекордом.
Ключевые слова: Спорт,
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