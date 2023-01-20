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Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

20 Января 2023, 16:50
Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек провел свой первый бой на чемпионате Азии-2023 до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии четвертьфинала весовой категории до 54 килограммов соперником Алтынбека стал Ахмед Шахаром Мухаммед Имдад из Малайзии. Сильнейшим в схватке оказался Алтынбек, победивший оппонента единогласным решением судей. Также в третьем раунде он сумел отправить оппонента в нокдаун.

Напомним, что ранее путевку в полуфинал от Казахстана заработал Санжар Ташкенбай (48 кг), а Даниял Сабит (до 51 кг) потерпел поражение.


Фото: sports.kz

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